Mehmet Ali Erbil Yeni Projesinin Yayın Tarihi Açıkladı! Tekrar Ekranlara Geri Dönüyor... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Tepkileri Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, sanal linç kurbanı oldu! Yeni açıklamalarda bulunan Erbil, tepkileri arka arkaya topladı! Birçok kişi yeni projesini duyunca; “Bir de buradan para mı kazanacak buradan?” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan Mehmet Ali Erbil, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimi yıllarda Mehmet Ali Erbil, banyoda yere düşmüş ve kaburgalarında ciddi manada sakatlık yaşamıştı. Uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, hayata yeniden dönmüştü. Şimdi ise yeni projelerde bulunacağını dile getiren Erbil, linç yedi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.