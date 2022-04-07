- 07 Nis 2022 - 19:46 G: 07 Nis 2022 - 20:11

Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı El Pençe Divan! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da gündemi sallayan bir gerçek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın el pençe divan kaldı! 15 yıldır bir ilki yaşayacak olan Survivor All Star yarışmasında ağızlar yarım metre açık kaldı! Dominik adasını yıkan bu olay sosyal medyaya bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Elemenin ve ödül oyununun yaşandığı Survivor All Star yarışmasına veda eden isim Ardahan Uzkanbaş yarışmaya veda eden isim olmuştu. Yarışma giderek kısır döngüye girerken; Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın köşeye sıkıştığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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07 Nis 2022 - 19:46 Ankara- Yaşam

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