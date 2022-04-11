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11 Nis 2022 - 05:09

Survivor Tarihinde Bir İlk; Acun Ilıcalı Erkek Yarışmacıları Tek Tek Gönderiyor! 15 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… Ağızlar Yarım Metre Açık! Dominik Adası Yıkılıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da gündemi sallayan bir gerçek ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın el pençe divan kaldı! 15 yıldır bir ilki yaşayacak olan Survivor All Star yarışmasında ağızlar yarım metre açık kaldı! Dominik adasını yıkan bu olay sosyal medyaya bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…