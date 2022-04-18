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18 Nis 2022 - 21:04

Survivor Evrim Yokluk Adasında Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim bombaları arka arkaya patlattı! Gönüllüler takımının foyasını ortaya çıkarırken; Seda’nın Sude ve Yağmur için yaptığı planları tek tek açıkladı. Ardahan’ın elenmesinin ardından açık sözlülükle her şeyi açıklayan Evrim Keklik, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…