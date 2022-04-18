- 18 Nis 2022 - 21:04 G: 18 Nis 2022 - 21:06

Survivor Evrim Yokluk Adasında Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim bombaları arka arkaya patlattı! Gönüllüler takımının foyasını ortaya çıkarırken; Seda’nın Sude ve Yağmur için yaptığı planları tek tek açıkladı. Ardahan’ın elenmesinin ardından açık sözlülükle her şeyi açıklayan Evrim Keklik, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da bulunan Evrim Keklik Gönüllüler takımını tek tek patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Nis 2022 - 21:04 Ankara- Yaşam

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