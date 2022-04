Survivor Evrim Yokluk Adasında Füzeyi Gönderdi! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da bulunan Evrim Keklik Gönüllüler takımını tek tek patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!