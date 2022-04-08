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08 Nis 2022 - 22:24

Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Şüpheli Ölüm; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü İki Çeşme…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircileri yakıp yıkacak bir gelişme yaşandı. Feride’nin sonu ortaya çıkarken; ölümü milyonların kanını dondurmaya yetti. İpleri geren Feride’nin ölümü, Nalan’ın iki gözünü iki çeşme hale getirdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde Feride’nin sonu ne olacak?