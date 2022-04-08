Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Şüpheli Ölüm; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü İki Çeşme…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da seyircileri yakıp yıkacak bir gelişme yaşandı. Feride’nin sonu ortaya çıkarken; ölümü milyonların kanını dondurmaya yetti. İpleri geren Feride’nin ölümü, Nalan’ın iki gözünü iki çeşme hale getirdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde Feride’nin sonu ne olacak?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor! Reytingleri yakıp yıkan Camdaki Kız’ın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın Hayri’ye olan aşkı ön plana çıkarken Feride’nin de vasiyetini yazması akıllara ölüm senaryosunu getirdi. Peki, Feride Camdaki Kız dizisine nasıl veda edecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.