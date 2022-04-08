ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 8 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Güne su kesintileri ile merhaba diyen özellikle o iki ilçede yaşayan Ankaralılar için su kesintilerinin ne kadar süreceği ve ne zaman son bulacağı belli olmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 8 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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