8 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 8 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Karanlık bir güne daha uyanacak olan Ankara’nın özellikle o dokuz ilçesini elektrik kesintileri etkilemeye devam ediyor. Peki, 8 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 8 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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