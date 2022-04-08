- 08 Nis 2022 - 22:25

Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar! Oğuzhan Koç Çok Kıskanacak! Güzelliğiyle Fiziğini Kanıtladı; Görenler Şaşkına Döndü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den cayır cayır yakan pozlar arka arkaya geldi! Birçok kişi bu paylaşımdan sonra Oğuzhan Koç’un çok sinirleneceğini dile getirdi. Hem bacaklarının hem de fiziğinin güzelliğini kanıtlayan Demet Özdemir, görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, şimdilerde yeni bir projede yer alıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç’la düğün telaşında olan Demet Özdemir’in bu yaz evleneceği biliniyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

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08 Nis 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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