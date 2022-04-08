- 08 Nis 2022 - 10:10

Demet Özdemir’den Cayır Cayır Yakan Pozlar… Oğuzhan Koç’un Beynine Kan Sıçrayacak! Bacaklarıyla Fiziğini Kanıtladı; Görenler Çılgına Döndü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den cayır cayır yakan pozlar arka arkaya geldi! Birçok kişi bu paylaşımdan sonra Oğuzhan Koç’un çok sinirleneceğini dile getirdi. Hem bacaklarının hem de fiziğinin güzelliğini kanıtlayan Demet Özdemir, görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir, şimdilerde yeni bir projede yer alıyor. Sevgilisi Oğuzhan Koç’la düğün telaşında olan Demet Özdemir’in bu yaz evleneceği biliniyor. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Nis 2022 - 10:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme… mask
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme…
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Tanıyamadı! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti… mask
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Tanıyamadı! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları… mask
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!” mask
Survivor All Star’da Hikmet ve Atakan'ın Yumruk Yumruğa Kavgası Şok Etti! Doping Olayı Sinirleri Gerdi! İki İsmin Diskalifiye Potasında! Acun Ilıcalı Per Perişan… “Güle Güle!”
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Danla Biliç ve Reynmen Aşkı Miami’de Patlak Verdi! Baş Başa Tatiller Cabası; Her Şeyi Ortak Kullanıyorlar! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor! mask
Cristiano Ronaldo Eşine Her Ay Servet Ödüyor! Düzenli Para Miktarını Duyanlar Şok Oldu! Verdiği Parayla Fabrika Kurulur; 200 İşçi Karnını Doyurur! Dünya Bunu Konuşuyor!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Şok Eden Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Şok Eden Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
8 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme… mask
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme…
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!” mask
Survivor Yarışmasında Eşi Benzeri Görülmemiş Olay! Doping Tartışmasına Acun Ilıcalı Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bel Altı Vuruyorsunuz!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status