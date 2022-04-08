Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden Kahreden Acı Haber! Bebek Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan bir olayın kapıda olduğu görüldü. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinden gelen yıkıcı haber, Gönül Dağı dizisinin izleyicisini paramparça bıraktı. Bebek haberinin ardından gelen kahreden haber, mutlulukları kursakta bıraktı. Yönetmenin kalemi kırdığı gündeme gelirken; akıllarda tek bir soru oluştu! Dilek, bebeğini düşürecek mi?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Gönül Dağı dizisinde Dilek’in bebek müjdesi tüm havayı değiştirmişti. Şimdi ise bebeğin düştüğüne dair iddialar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.