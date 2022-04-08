- 08 Nis 2022 - 11:27 G: 08 Nis 2022 - 11:36

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden Kahreden Acı Haber! Bebek Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan bir olayın kapıda olduğu görüldü. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinden gelen yıkıcı haber, Gönül Dağı dizisinin izleyicisini paramparça bıraktı. Bebek haberinin ardından gelen kahreden haber, mutlulukları kursakta bıraktı. Yönetmenin kalemi kırdığı gündeme gelirken; akıllarda tek bir soru oluştu! Dilek, bebeğini düşürecek mi?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Gönül Dağı dizisinde Dilek’in bebek müjdesi tüm havayı değiştirmişti. Şimdi ise bebeğin düştüğüne dair iddialar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Nis 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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