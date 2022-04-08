Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden Kahreden Acı Haber! Bebek Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Gönül Dağı dizisinde Dilek’in bebek müjdesi tüm havayı değiştirmişti. Şimdi ise bebeğin düştüğüne dair iddialar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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