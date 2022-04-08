- 08 Nis 2022 - 12:24 G: 08 Nis 2022 - 12:34

Survivor Nisa, Ogeday’a Tekmeyi Bastı, Yeni Aşkını Gösterdi! 83 Milyonun Önünde Neredeyse Öpüşüyorlardı… “Yazıklar Olsun Nisa!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı ortaya çıktı! Ogeday’a tekmeyi bastığı gündeme gelen Nisa Bölükbaşıü yeni aşkıyla 83 milyon önünde öyle bir yakınlaştı ki, görenler çılgına döndü! Neredeyse öpüşecek hale gelen ikiliye binlerce tepki arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Yazıklar olsun Nisa” dedirten o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına bu yıl hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’yla hem de yeni sevgilisi Ogeday Girişken’le katılan Nisa Bölükbaşı hayranlarını şok etmişti. Ogeday Girişken’le adeta adada birbirlerini tanımıyor gibi halleri bulunan Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşkı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Nis 2022 - 12:24 Ankara- Yaşam

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