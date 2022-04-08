Barut Fıçısı Gibi Sinirli Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her An Patlamaya Hazır O Burçlar…
Her burcun insanının sınırlarını zorlamamakta fayda bulunuyor. Zira bu listede yer alan burçlar, bir barut fıçısı gibi birine patlamak için ortalarda dolaşıp duruyor! Sizde Barut fıçısı gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanının sınırlarını zorlamamakta fayda bulunuyor. Zira bu listede yer alan burçlar, bir barut fıçısı gibi birine patlamak için ortalarda dolaşıp duruyor! Sinirlenince gözü hiçbir şeyi görmeyen bu burçların neye kime kızacağı da pek belli olmuyor! Peki, barut fıçısı gibi sinirli olan burçlar hangisidir? İşte her an patlamaya hazır o burçlar…
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08 Nis 2022 - 12:43 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.