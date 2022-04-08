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08 Nis 2022 - 12:51

Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılıyor! Ender Karakterinin Defteri Kapandı; Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yaprak dökümü başladı! Dizinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam’ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! Ender karakterinin defterinin kapandığı gündeme bomba gibi düşerken Şevval Sam’ın ise arkasına bile bakmadan diziyi terk ettiği konuşulmaya başlandı! Birçok kişi ise tepkisini göstererek; Ender karakterine yazık olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…