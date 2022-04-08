- 08 Nis 2022 - 22:28

Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Veda Ediyor! Ender Karakteri Senaryodan Siliniyor! Resti Çekti, Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yaprak dökümü başladı! Dizinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam’ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü! Ender karakterinin defterinin kapandığı gündeme bomba gibi düşerken Şevval Sam’ın ise arkasına bile bakmadan diziyi terk ettiği konuşulmaya başlandı! Birçok kişi ise tepkisini göstererek; Ender karakterine yazık olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinde entrikaların ucu bucağı yok! Sevilerek takip edilen Yasak Elma dizisinden ise kahreden haber resmen geldi! Peki, Ender karakteri nasıl diziden çıkacak?

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08 Nis 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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