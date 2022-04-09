- 09 Nis 2022 - 05:10

Nabza Göre Şerbet Veren Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Dümen Suyuna Giden O Burçlar…

Karakterimizin bir parçası olan burçlar, diğer insanlar ile nasıl iletişim kurduğumuzu da ortaya çıkarıyor. Bu listedeki burçlar ise, nabza göre şerbet vermeyi bilen türden burçlardan oluşuyor! Sizde herksin dümen suyuna giden burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Karakterimizin bir parçası olan burçlar, diğer insanlar ile nasıl iletişim kurduğumuzu da ortaya çıkarıyor. Bu listedeki burçlar ise, nabza göre şerbet vermeyi bilen türden burçlardan oluşuyor! Peki, herkesin dümen suyuna giden burçlar hangisidir? İşte nabza göre şerbet veren o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Nis 2022 - 05:10 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Her Olayda Çıban Başı Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Rahatsız Edici O Burçlar… mask
Her Olayda Çıban Başı Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Rahatsız Edici O Burçlar…
En Gözü Kara Burçlar Hangisidir? Gözünü Kırpmadan Olaylara Dalan O Burçlar… mask
En Gözü Kara Burçlar Hangisidir? Gözünü Kırpmadan Olaylara Dalan O Burçlar…
Kemal Sunal Gibi Güldüren Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız mask
Kemal Sunal Gibi Güldüren Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız
Barut Fıçısı Gibi Sinirli Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her An Patlamaya Hazır O Burçlar… mask
Barut Fıçısı Gibi Sinirli Olan Burçlar Hangisidir? İşte Her An Patlamaya Hazır O Burçlar…
Bir Eli Yağda Bir Eli Balda Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nasibi Açık O Burçlar… mask
Bir Eli Yağda Bir Eli Balda Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Nasibi Açık O Burçlar…
Sevgisi Hemen Tükenen Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar mask
Sevgisi Hemen Tükenen Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar
Aşık Olunca En Çok Saçmalayan Burçlar Hangisidir? İşte Saflaşıp, Salaklaşan O Burçlar mask
Aşık Olunca En Çok Saçmalayan Burçlar Hangisidir? İşte Saflaşıp, Salaklaşan O Burçlar
En Paragöz Burçlar Hangisidir? İşte Parayı Görünce Eli Ayağı Titreyen O Burçlar… mask
En Paragöz Burçlar Hangisidir? İşte Parayı Görünce Eli Ayağı Titreyen O Burçlar…
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar…
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Paraya Para Demeyecek O Burçları Bulacak… mask
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Paraya Para Demeyecek O Burçları Bulacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Her Olayda Çıban Başı Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Rahatsız Edici O Burçlar… mask
Her Olayda Çıban Başı Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Rahatsız Edici O Burçlar…
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Çok Beğendi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti… mask
Gönül Dağı Cemile'yi Minicik Kıyafetiyle Görenler Çok Beğendi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor! mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı Merak Uyandırdı! Dr. Romantic Dizisinden Uyarlama Mı? Kasaba Doktoru Nasıl Bir Dizi, Konusu Nedir? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı Merak Uyandırdı! Dr. Romantic Dizisinden Uyarlama Mı? Kasaba Doktoru Nasıl Bir Dizi, Konusu Nedir?
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır... mask
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır...
Aziz Bu Akşam Var Mı? Aziz Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Aziz Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı mask
Aziz Bu Akşam Var Mı? Aziz Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Aziz Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status