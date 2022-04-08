En Gözü Kara Burçlar Hangisidir? Arkadaşı İçin Gözünü Kırpmadan Olaylara Dalan O Burçlar…
Bazı burcun insanları var ki arkadaşları için gözünü kırpmadan ölüme bile gidebiliyor. Bu listede tam olarak gözü son derece kara olan ve fedakarlıktan bir an olsun geri durmayacak olan o burçlardan oluşuyor! Sizde gözü kara burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burcun insanları var ki arkadaşları için gözünü kırpmadan ölüme bile gidebiliyor. Bu listede tam olarak gözü son derece kara olan ve fedakarlıktan bir an olsun geri durmayacak olan o burçlardan oluşuyor! Peki, en gözü kara burçlar hangisidir? Arkadaşı için gözünü kırpmadan olaylara dalan o burçlar…
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08 Nis 2022 - 13:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.