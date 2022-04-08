Her burcun insanı Balıklar gibi masum ve zararsız bir karakter özelliğiyle dünyaya gelmiyor. Bu listede yer alan burçlar Balıkların tam aksine her olayın çıban başısı olabilecek kadar tehlikeli bir karaktere sahip oluyor! Peki, her olayda çıban başı olan burçlar hangisidir? İşte en rahatsız edici o burçlar…

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