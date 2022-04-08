Her Olayda Çıban Başı Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Rahatsız Edici O Burçlar…
Her burcun insanı Balıklar gibi masum ve zararsız bir karakter özelliğiyle dünyaya gelmiyor. Bu listede yer alan burçlar Balıkların tam aksine her olayın çıban başısı olabilecek kadar tehlikeli bir karaktere sahip oluyor! Sizde her olayda çıban başı olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı Balıklar gibi masum ve zararsız bir karakter özelliğiyle dünyaya gelmiyor. Bu listede yer alan burçlar Balıkların tam aksine her olayın çıban başısı olabilecek kadar tehlikeli bir karaktere sahip oluyor! Peki, her olayda çıban başı olan burçlar hangisidir? İşte en rahatsız edici o burçlar…
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08 Nis 2022 - 13:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.