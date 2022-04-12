- 12 Nis 2022 - 18:58

Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! Çekimler İptal Edildi! O Sahne Diziyi Resmen Bitirdi! Böyle Bir Dizi Bir Daha Zor Gelir!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinden izleyicisine kahreden haber geldi! İptal edildiği konuşulan Mahkum dizisinin çekimleri de zorunlu olarak durduruldu! O sahneden sonra seyircilerin beynine adeta kan sıçradı! Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek; “İzlenilecek dizide kalmadı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 16. Bölümüyle Perşembe akşamına damgasını vuran Mahkum dizisinde ipleri yerinden koparan bir sahnenin ekranlara taşınması herkesi çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Nis 2022 - 18:58 Ankara- Yaşam

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