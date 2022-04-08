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08 Nis 2022 - 13:24

Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Yasaklandı! O Sahneden Sonra Seyircilerin Beynine Kan Sıçradı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinden izleyicisine kahreden haber geldi! İptal edildiği konuşulan Mahkum dizisinin çekimleri de zorunlu olarak durduruldu! O sahneden sonra seyircilerin beynine adeta kan sıçradı! Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek; “İzlenilecek dizide kalmadı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…