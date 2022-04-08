- 08 Nis 2022 - 13:48 G: 08 Nis 2022 - 13:49

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Yeniden Ateşlendi! Hande Erçel Tek Görseliyle “Seni Seviyorum” Dedi, Yeniden Başladılar! “Sonunda!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, gündeme bomba gibi düştüler! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Hande Erçel, hayranlarına umut verici ateşi yeniden yaktı! Tek görseliyle Kerem Bürsin’e adeta “Seni seviyorum” diyen Hande Erçel, yeniden başladıklarını gösterdi! İşte milyonlara “sonunda” yorumlarını yaptıran o olay…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonun bitimiyle birlikte sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le aşkı adeta 40 gece 40 gün konuşulmuştu. İkilinin evleneceği konuşulurken; Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrılık kararı hayranlarını yakıp yıkmıştı. Şimdi ise büyük müjde verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Nis 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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