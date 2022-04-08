Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Yeniden Ateşlendi! Hande Erçel Tek Görseliyle “Seni Seviyorum” Dedi, Yeniden Başladılar! “Sonunda!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, gündeme bomba gibi düştüler! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Hande Erçel, hayranlarına umut verici ateşi yeniden yaktı! Tek görseliyle Kerem Bürsin’e adeta “Seni seviyorum” diyen Hande Erçel, yeniden başladıklarını gösterdi! İşte milyonlara “sonunda” yorumlarını yaptıran o olay…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonun bitimiyle birlikte sevgili olduklarını duyurmuşlardı. Hande Erçel’in Kerem Bürsin’le aşkı adeta 40 gece 40 gün konuşulmuştu. İkilinin evleneceği konuşulurken; Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in ayrılık kararı hayranlarını yakıp yıkmıştı. Şimdi ise büyük müjde verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.