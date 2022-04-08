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08 Nis 2022 - 13:48

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Yeniden Ateşlendi! Hande Erçel Tek Görseliyle “Seni Seviyorum” Dedi, Yeniden Başladılar! “Sonunda!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, gündeme bomba gibi düştüler! Kerem Bürsin’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Hande Erçel, hayranlarına umut verici ateşi yeniden yaktı! Tek görseliyle Kerem Bürsin’e adeta “Seni seviyorum” diyen Hande Erçel, yeniden başladıklarını gösterdi! İşte milyonlara “sonunda” yorumlarını yaptıran o olay…