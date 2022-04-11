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11 Nis 2022 - 14:35

"Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor" Milyonlar Bu Paylaşım Sonrası Şoka Girdi! Oktay Kaynarca... Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Yıl Dönümünde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi açıklaması geldi. Tam 18 yıl sonra yeniden Süleyman Çakır’ın sahnede olduğunu göstere Oktay Kaynarca, öyle bir paylaşım yaptı ki, yürekler sızım sızım sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…