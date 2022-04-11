- 11 Nis 2022 - 14:35 G: 11 Nis 2022 - 14:43

"Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor" Milyonlar Bu Paylaşım Sonrası Şoka Girdi! Oktay Kaynarca... Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Yıl Dönümünde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi açıklaması geldi. Tam 18 yıl sonra yeniden Süleyman Çakır’ın sahnede olduğunu göstere Oktay Kaynarca, öyle bir paylaşım yaptı ki, yürekler sızım sızım sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, her bölümde seyircileri ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ise geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Süleyman Çakır için bir paylaşımda bulundu! İşte Oktay Kaynarca’dan gelen Süleyman Çakır açıklaması…

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11 Nis 2022 - 14:35 Ankara- Yaşam

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"Kurtlar Vadisi Geri Dönüyor" Milyonlar Bu Paylaşım Sonrası Şoka Girdi! Oktay Kaynarca... Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Yıl Dönümünde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
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