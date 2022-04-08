Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi Açıklaması Heyecan Yarattı! Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi açıklaması geldi. Tam 18 yıl sonra yeniden Süleyman Çakır’ın sahnede olduğunu göstere Oktay Kaynarca, öyle bir paylaşım yaptı ki, yürekler sızım sızım sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, her bölümde seyircileri ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ise geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Süleyman Çakır için bir paylaşımda bulundu! İşte Oktay Kaynarca’dan gelen Süleyman Çakır açıklaması…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.