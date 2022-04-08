Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Nis 2022 - 14:36

Hande Erçel Asgari Ücretliye Tekme Tokat Daldı! Tek Bir Kazağa Verdiği Para Ne 10 Bin, Ne 30 Bin… “3 Gündür Ekmek Alamıyorum Bende!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, asgari ücretliye resmen tekme tokat daldı! Tek bir kazağa ödediği para el kol titretti! Ne 10 bin ne de 30 bin ödeyen Hande Erçel, sosyal medyada linç yedi! Birçok kişi Hande Erçel’in ödediği parayı görünce; “3 gündür ekmek alamıyorum bende” yorumunda bulundu! Peki, Hande Erçel bir kazak için ne kadar ödedi?