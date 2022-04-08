Hande Erçel Asgari Ücretliye Tekme Tokat Daldı! Tek Bir Kazağa Verdiği Para Ne 10 Bin, Ne 30 Bin… “3 Gündür Ekmek Alamıyorum Bende!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, asgari ücretliye resmen tekme tokat daldı! Tek bir kazağa ödediği para el kol titretti! Ne 10 bin ne de 30 bin ödeyen Hande Erçel, sosyal medyada linç yedi! Birçok kişi Hande Erçel’in ödediği parayı görünce; “3 gündür ekmek alamıyorum bende” yorumunda bulundu! Peki, Hande Erçel bir kazak için ne kadar ödedi?
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le bir aşk yaşayan Hande Erçel, ayrılma kararı alarak ağızları açık bırakmıştı. İkilinin yeniden barışacağı umutla beklenirken Hande Erçel, Kerem Bürsin’e ait ne varsa yakıp yıkmış, takipten bile çıkmıştı. Yeni bir aşka yelken açtığı da Kaan Yıldırım’la görüntülenerek ortaya çıkmıştı. İtalya tatilinden dönen Hande Erçel’in üzerine giydiği kıyafetlerin ücretleri içleri titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.