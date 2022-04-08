- 08 Nis 2022 - 14:53 G: 08 Nis 2022 - 15:09

Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkı Bitti Mi? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkının bittiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Sadece 1 gün sonra ortalığı inleteceklerini duyuran Mert Öcal, gündemi yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star’da kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor yarışmasından birkaç hafta önce ayrılan Mert Öcal ise skandal bir paylaşımda bulundu! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı bitti mi?

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08 Nis 2022 - 14:53 Ankara- Yaşam

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