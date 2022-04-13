Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkında Şok Gelişme! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu aşkının bittiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Sadece 1 gün sonra ortalığı inleteceklerini duyuran Mert Öcal, gündemi yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star’da kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Survivor yarışmasından birkaç hafta önce ayrılan Mert Öcal ise skandal bir paylaşımda bulundu! Peki, Mert Öcal ve Sude Burcu aşkı bitti mi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.