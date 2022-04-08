Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar?
Yeni başkanını bu ayın sonunda seçecek olan Galatasaray camiası tüm ilgisini aday olacak olan isimlere çevirdi. O isimlerde biri olan Begüm Özkan ise, Galatasaray başkan adaylığı yönündeki kararını verdi ve kamuoyuna bu kararı deklare etti. Galatasaray camiası Begüm Özkan’ın açıklamalarını hayretle takip ederken detaylar ise haberimizde...
Yeni başkanını bu ayın sonunda seçecek olan Galatasaray camiası tüm ilgisini aday olacak olan isimlere çevirdi. O isimlerde biri olan Begüm Özkan ise, Galatasaray başkan adaylığı yönündeki kararını verdi ve kamuoyuna bu kararı deklare etti. Galatasaray camiası Begüm Özkan’ın açıklamalarını hayretle takip ederken; medyatik ismin yaşamı da merak edilmeye başlandı. Peki, Begüm Özkan kaç yaşında, aslen nerelidir? Adı Galatasaray başkan adaylığı için geçen Begüm Özkan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 15:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.