Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar?

Yeni başkanını bu ayın sonunda seçecek olan Galatasaray camiası tüm ilgisini aday olacak olan isimlere çevirdi. O isimlerde biri olan Begüm Özkan ise, Galatasaray başkan adaylığı yönündeki kararını verdi ve kamuoyuna bu kararı deklare etti. Galatasaray camiası Begüm Özkan’ın açıklamalarını hayretle takip ederken; medyatik ismin yaşamı da merak edilmeye başlandı. Peki, Begüm Özkan kaç yaşında, aslen nerelidir? Adı Galatasaray başkan adaylığı için geçen Begüm Özkan ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte, detaylar…

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