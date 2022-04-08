Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir heyecan ile beklenilen TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yayın hayatına geçtiğimiz çarşamba itibariyle başladı. Birbirinden iddialı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Annenin Sırrıdır dizisinin ilk bölümünün ardından hafızalara kazınan isim ise dizinin Meryem’i oldu. Sizde Selin Yeninci ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Bir süredir heyecan ile beklenilen TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yayın hayatına geçtiğimiz çarşamba itibariyle başladı. Birbirinden iddialı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Annenin Sırrıdır dizisinin ilk bölümünün ardından hafızalara kazınan isim ise dizinin Meryem’i oldu. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem’i canlandıran ünlü oyuncu Seli Yeninci’nin yaşıysa herkesi oyunculuk performansından daha çok şaşırttı! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Selin Yeninci hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 15:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.