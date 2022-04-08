Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

Bir süredir heyecan ile beklenilen TV8 dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, yayın hayatına geçtiğimiz çarşamba itibariyle başladı. Birbirinden iddialı oyuncularıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Annenin Sırrıdır dizisinin ilk bölümünün ardından hafızalara kazınan isim ise dizinin Meryem’i oldu. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem’i canlandıran ünlü oyuncu Seli Yeninci’nin yaşıysa herkesi oyunculuk performansından daha çok şaşırttı! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci kaç yaşında? Selin Yeninci kimdir, aslen nereli, sevgilisi var mı? Selin Yeninci hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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