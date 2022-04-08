Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Gerçek bir Ankaragücü hastası olan ve Ankaragücü tribünlerinde yaptığı şovlar ile tanınan Serkan Sorkunlu, yaşamını kaybetti. Bu haberi alan futbolseverler ise, Serkan Sorkunlu’nun yaşamına dair detayları merak etmeye başladı. İşte Serkan Sorkunlu ile ilgili detaylar...
Gerçek bir Ankaragücü hastası olan ve Ankaragücü tribünlerinde yaptığı şovlar ile tanınan Serkan Sorkunlu, yaşamını kaybetti. Bu haberi alan futbolseverler ise, Serkan Sorkunlu’nun yaşamına dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Ankaragücü taraftarı Serkan Sorkunlu kimdir, kaç yaşında? Serkan Sorkunlu neden öldü, hastalığı neydi? İşte, detaylar…
08 Nis 2022 - 15:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.