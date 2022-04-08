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08 Nis 2022 - 15:14

Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi?

Gerçek bir Ankaragücü hastası olan ve Ankaragücü tribünlerinde yaptığı şovlar ile tanınan Serkan Sorkunlu, yaşamını kaybetti. Bu haberi alan futbolseverler ise, Serkan Sorkunlu’nun yaşamına dair detayları merak etmeye başladı. İşte Serkan Sorkunlu ile ilgili detaylar...