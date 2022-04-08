Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde sık sık Burcu Özberk ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri halini çoktan aldı. Burcu Özberk ile aralarında aşk olup olmadığı merak ile takip edilen Murat Kazancıoğlu’nun yaptığı o paylaşım ise kafaları iyice allak bullak etti. Öte yandan aşk dedikodularıyla gündeme gelen Murat Kazancıoğlu ile Burcu Özberk arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan bir detay oldu! Peki, Murat Kazancıoğlu kaç yaşında? Murat Kazancıoğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Murat Kazancıoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Burcu Özberk ile sevgili mi? İşte, detaylar…

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