Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde sık sık Burcu Özberk ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri halini çoktan aldı. Burcu Özberk ile aralarında aşk olup olmadığı merak ile takip edilen Murat Kazancıoğlu’nun yaptığı o paylaşım ise kafaları iyice allak bullak etti. İşte Murat Kazancıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde sık sık Burcu Özberk ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu, magazin takipçilerinin yakından tanıdığı isimlerden biri halini çoktan aldı. Burcu Özberk ile aralarında aşk olup olmadığı merak ile takip edilen Murat Kazancıoğlu’nun yaptığı o paylaşım ise kafaları iyice allak bullak etti. Öte yandan aşk dedikodularıyla gündeme gelen Murat Kazancıoğlu ile Burcu Özberk arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan bir detay oldu! Peki, Murat Kazancıoğlu kaç yaşında? Murat Kazancıoğlu kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Murat Kazancıoğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim, Burcu Özberk ile sevgili mi? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 15:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.