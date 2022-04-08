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08 Nis 2022 - 15:27

Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı…

Geçtiğimiz çarşamba günü Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan İbo Show’a konuk olan Kahtalı Mıçe gerek gerçek kimliğiyle gerekse şarkıları ile programın izleyicilerini meraklandırmayı başardı. Sesi ile izleyiciyi adeta mest eden usta sanatçı Kahtalı Mıçe ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...