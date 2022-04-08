Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı…
Geçtiğimiz çarşamba günü Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan İbo Show’a konuk olan Kahtalı Mıçe gerek gerçek kimliğiyle gerekse şarkıları ile programın izleyicilerini meraklandırmayı başardı. Sesi ile izleyiciyi adeta mest eden usta sanatçı Kahtalı Mıçe ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz çarşamba günü Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan İbo Show’a konuk olan Kahtalı Mıçe gerek gerçek kimliğiyle gerekse şarkıları ile programın izleyicilerini meraklandırmayı başardı. Sesi ile izleyiciyi adeta mest eden usta sanatçı Kahtalı Mıçe, İbo Show programının hemen ardından magazin takipçilerinin de televizyon izleyicilerinin de yakından takip ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı nedir? Kahtalı Mıçe aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 15:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.