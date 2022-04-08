- 08 Nis 2022 - 15:27 G: 08 Nis 2022 - 15:37

Acun Ilıcalı Bir İlke İmzasını Attı; Yakında Esra Erol’da Kendisinde! Anlaşmaların Yapıldığı Ortaya Çıktı… Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bir ilke imzasını resmen attı! Yakın zamanda Esra Erol’u da bünyesi altına alacağını bir kez daha gösteren Acun Ilıcalı, anlaşmaların yapıldığını gösterdi. O programı yeniden ekranlara döndürdüğü gündeme gelen Acun Ilıcalı, tarihte verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor, Masterchef gibi yarışmaları ekranlara taşıyan ve büyük başarılar elde eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda kurmuş olduğu Exxen içinde birbirinden başarılı işlere imzasını atıyor. Gibi, Konuşanlar, Sihirli Annem ve Leyla İle Mecnun gibi yapımların arkasından o programında tüm yasal şartlarını aldığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine yakın zamanda Esra Erol’da çalışacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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08 Nis 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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