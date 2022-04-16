Acun Ilıcalı Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! TV8'e Geliyor... Bir İlke İmza Atıldı! Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…

Survivor, Masterchef gibi yarışmaları ekranlara taşıyan ve büyük başarılar elde eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda kurmuş olduğu Exxen içinde birbirinden başarılı işlere imzasını atıyor. Gibi, Konuşanlar, Sihirli Annem ve Leyla İle Mecnun gibi yapımların arkasından o programında tüm yasal şartlarını aldığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine yakın zamanda Esra Erol’da çalışacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

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