- 13 Nis 2022 - 22:12

Acun Ilıcalı Final Yapacak Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! Bir İlke İmza Atıldı... Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, bir ilke imzasını resmen attı! Yakın zamanda Esra Erol’u da bünyesi altına alacağını bir kez daha gösteren Acun Ilıcalı, anlaşmaların yapıldığını gösterdi. O programı yeniden ekranlara döndürdüğü gündeme gelen Acun Ilıcalı, tarihte verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor, Masterchef gibi yarışmaları ekranlara taşıyan ve büyük başarılar elde eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda kurmuş olduğu Exxen içinde birbirinden başarılı işlere imzasını atıyor. Gibi, Konuşanlar, Sihirli Annem ve Leyla İle Mecnun gibi yapımların arkasından o programında tüm yasal şartlarını aldığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine yakın zamanda Esra Erol’da çalışacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

 Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Nis 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!”
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok! mask
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok!
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak! mask
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Seren Serengil Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Bu Kadar Olur" mask
Seren Serengil Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Bu Kadar Olur"
Demet Özdemir’in Bir Tişörte Verdiği Para Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin! mask
Demet Özdemir’in Bir Tişörte Verdiği Para Dudak Uçuklattı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin!
Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan… mask
Survivor’da Yeni Takımlar Ortaya Çıktı! Gönüllülerden O İsimler Ünlülere Geçti; Takımlar Hallaç Pamuğuna Döndü! Nisa, Ayşe, Batuhan, Atakan…
Defne Samyeli’nin Kızından İç Çamaşırsız Pozlar! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Gündem Oldu; Fiziğini Kanıtladı! “Hiç Giyinmeseydin!” mask
Defne Samyeli’nin Kızından İç Çamaşırsız Pozlar! Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Gündem Oldu; Fiziğini Kanıtladı! “Hiç Giyinmeseydin!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finalden Döndü! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa ve Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…” mask
Survivor Nisa ve Gökhan Aşkı Kesinleşti! Ogeday Girişken İkinci Planda Kaldı; Yüzü Bile Gülmüyor! “Öyle Yalnız Bırakırsan Kızı…”
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!” mask
Seda Sayan Kırmızı Dantelli Çamaşırıyla Gündem Oldu! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Çok Kıskanacak! Açıldı Saçıldı! “Seda Bacım Kendine Gel!”
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? TV8 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok! mask
Tarkan “Geçcek Geçcek” Şarkısıyla Paraya Para Demiyor! Kazancı Dudak Uçuklattı! Öyle Bir Şey Satın Aldı ki; Herkes Artık “80 Milyon, 80 Milyon” Diyor! Böyle Bir Para Yok!
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak! mask
Teşkilat Dizisi Bu Oyuncuyla Şaha Kalkacak! Kurtlar Vadisi'nin Ünlü Oyuncusu Teskilat'a Gümbür Gümbür Geliyor! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu;Mete Başkan’ı Unutturacak!
iPhone 8, 11, 12 ve 13 Fiyatları Yine Değişti! Kampanya Kararı Çıktı; İki Bin TL İndirimle Satılmaya Başlandı! Fiyatları Görenler Koşarak Alıyor! Bir Daha Mümkün Değil… mask
iPhone 8, 11, 12 ve 13 Fiyatları Yine Değişti! Kampanya Kararı Çıktı; İki Bin TL İndirimle Satılmaya Başlandı! Fiyatları Görenler Koşarak Alıyor! Bir Daha Mümkün Değil…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status