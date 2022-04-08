Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, ani bir karar alarak, Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi. Çiftin nikahları sade bir tören ile gerçekleşirken, neden apart topar evlendikleri de büyük bir merak konusu haline geldi. Bu evliliğin ardından ortaya atılan iddia ise, Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş’ın kim olduğu sorularını akıllara getirdi. Peki, Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş ne iş yağıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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