Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, ani bir karar alarak, Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi. Çiftin nikahları sade bir tören ile gerçekleşirken, neden apart topar evlendikleri de büyük bir merak konusu haline geldi. Bu evliliğin ardından ortaya atılan iddia ise, Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, ani bir karar alarak, Aslı Akyavaş ile dünya evine girdi. Çiftin nikahları sade bir tören ile gerçekleşirken, neden apart topar evlendikleri de büyük bir merak konusu haline geldi. Bu evliliğin ardından ortaya atılan iddia ise, Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş’ın kim olduğu sorularını akıllara getirdi. Peki, Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Pamuk'un yeni evlendiği eşi Aslı Akyavaş ne iş yağıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.