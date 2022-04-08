Masumlar Apartmanı Dizisinde İnci Yeniden Göründü! Seyircilerin Eli Ayağa Buz Kesti; Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda büyük kıyamet koptu! Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği İnci karakterinin yeniden gözükmesi ağızların açık kalmasına neden oldu! seyirciler o anlarda elinin ayağının buz kesmesiyle birlikte gerçekleri tokat gibi tekrar yedi! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşananlar seyircilerin ağzını açık bırakmıştı. İnci karakterinde yeniden ekranlarda görünmesi tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.