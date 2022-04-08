- 08 Nis 2022 - 16:23 G: 08 Nis 2022 - 16:35

Masumlar Apartmanı Dizisinde İnci Yeniden Göründü! Seyircilerin Eli Ayağa Buz Kesti; Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda büyük kıyamet koptu! Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği İnci karakterinin yeniden gözükmesi ağızların açık kalmasına neden oldu! seyirciler o anlarda elinin ayağının buz kesmesiyle birlikte gerçekleri tokat gibi tekrar yedi! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşananlar seyircilerin ağzını açık bırakmıştı. İnci karakterinde yeniden ekranlarda görünmesi tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Nis 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Yasaklandı! O Sahneden Sonra Seyircilerin Beynine Kan Sıçradı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!” mask
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Yasaklandı! O Sahneden Sonra Seyircilerin Beynine Kan Sıçradı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılıyor! Ender Karakterinin Defteri Kapandı; Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!” mask
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılıyor! Ender Karakterinin Defteri Kapandı; Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!”
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden Kahreden Acı Haber! Bebek Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’inden Kahreden Acı Haber! Bebek Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 72. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 8 Nisan 2022 72. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Aziz Dizisi 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 1. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 622. Bölüm Full İzle! 8 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 622. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme… mask
Camdaki Kız Dizisinden Can Yakan Bir Veda Daha! Ölümü Kan Dondurdu; İpleri Gerdikçe Gerdi! Nalan’ın İki Gözü Çeşme…
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti?
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı… mask
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı…
Acun Ilıcalı Bir İlke İmzasını Attı; Yakında Esra Erol’da Kendisinde! Anlaşmaların Yapıldığı Ortaya Çıktı… Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür… mask
Acun Ilıcalı Bir İlke İmzasını Attı; Yakında Esra Erol’da Kendisinde! Anlaşmaların Yapıldığı Ortaya Çıktı… Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi? mask
Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar? mask
Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar?
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkı Bitti Mi? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra… mask
Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu Aşkı Bitti Mi? Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Sadece 1 Gün Sonra…
Hande Erçel Asgari Ücretliye Tekme Tokat Daldı! Tek Bir Kazağa Verdiği Para Ne 10 Bin, Ne 30 Bin… “3 Gündür Ekmek Alamıyorum Bende!” mask
Hande Erçel Asgari Ücretliye Tekme Tokat Daldı! Tek Bir Kazağa Verdiği Para Ne 10 Bin, Ne 30 Bin… “3 Gündür Ekmek Alamıyorum Bende!”
Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi Açıklaması Geldi! Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… mask
Oktay Kaynarca’dan Kurtlar Vadisi Açıklaması Geldi! Tam 18 Yıl Sonra Süleyman Çakır Yeniden Sahnede! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Orhan Pamuk'un Yeni Evlendiği Eşi Aslı Akyavaş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Orhan Pamuk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Acun Ilıcalı Bir İlke İmzasını Attı; Yakında Esra Erol’da Kendisinde! Anlaşmaların Yapıldığı Ortaya Çıktı… Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür… mask
Acun Ilıcalı Bir İlke İmzasını Attı; Yakında Esra Erol’da Kendisinde! Anlaşmaların Yapıldığı Ortaya Çıktı… Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı… mask
Kahtalı Mıçe Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! İbrahim Tatlıses ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Gerçek Adı…
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi? mask
Ankaragücü Taraftarı Serkan Sorkunlu Kimdir, Kaç Yaşında? Serkan Sorkunlu Neden Öldü, Hastalığı Neydi?
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status