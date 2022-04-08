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08 Nis 2022 - 16:23

Masumlar Apartmanı Dizisinde İnci Yeniden Göründü! Seyircilerin Eli Ayağa Buz Kesti; Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda büyük kıyamet koptu! Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği İnci karakterinin yeniden gözükmesi ağızların açık kalmasına neden oldu! seyirciler o anlarda elinin ayağının buz kesmesiyle birlikte gerçekleri tokat gibi tekrar yedi! Peki, neler oluyor?