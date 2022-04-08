Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları...
Bir süredir Karadeniz’de mayın sıkıntısı nedeniyle pek çok balıkçının avlanmayı bırakmasının balık fiyatlarını zamlandıracağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı! Başta Ankara olmak üzere hamsi ve istavrit türündeki balıkların fiyatları doğudan batıya kadar tüm illerde düşmeye başladı. İşte Ankara balık fiyatları ile ilgili son detaylar...
Bir süredir Karadeniz’de mayın sıkıntısı nedeniyle pek çok balıkçının avlanmayı bırakmasının balık fiyatlarını zamlandıracağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı! Başta Ankara olmak üzere hamsi ve istavrit türündeki balıkların fiyatları doğudan batıya kadar tüm illerde düşmeye başladı. Öte yandan Ankara’da bir kilo hamsinin fiyatını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Ankara’da hamsi ve istavrit fiyatları ne kadar? Ankara’da balık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ankara güncel balık hali fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 16:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.