- 08 Nis 2022 - 16:29 G: 08 Nis 2022 - 16:35

Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları...

Bir süredir Karadeniz’de mayın sıkıntısı nedeniyle pek çok balıkçının avlanmayı bırakmasının balık fiyatlarını zamlandıracağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı! Başta Ankara olmak üzere hamsi ve istavrit türündeki balıkların fiyatları doğudan batıya kadar tüm illerde düşmeye başladı. İşte Ankara balık fiyatları ile ilgili son detaylar...

Bir süredir Karadeniz’de mayın sıkıntısı nedeniyle pek çok balıkçının avlanmayı bırakmasının balık fiyatlarını zamlandıracağı düşünülüyordu. Ancak beklenen olmadı! Başta Ankara olmak üzere hamsi ve istavrit türündeki balıkların fiyatları doğudan batıya kadar tüm illerde düşmeye başladı. Öte yandan Ankara’da bir kilo hamsinin fiyatını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Ankara’da hamsi ve istavrit fiyatları ne kadar? Ankara’da balık fiyatları ne kadar, kaç TL? Ankara güncel balık hali fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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08 Nis 2022 - 16:29 - Yaşam

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