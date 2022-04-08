Masterchef Güzide Çileden Çıktı! Hedef Aldığı İsim Ağızları Açık Bıraktı; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Zehir Satıyorlar…”

Türkiye’de ilk tanınan midyecilerden biri olan Ahmet Çiçek, kendi adına açtığı Midyeci Ahmet markası ile tüm Türkiye’ye adını duyurması başarmıştı. Eşi Deniz Çelebi ile boşanma süreci içerisinde olan Ahmet Çiçek’in eşi hakkında söyledikleri, sosyal medyayı altüst etti. O tartışmaya dahil olan MasterChef Türkiye yarışmacıları Güzide Mertcan ve Suna Aydın ise, herkesi şaşırtan ifadeler kullandı! Peki, Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek boşanma sürecinde olduğu Deniz Çelebi için ne dedi? MasterChef Türkiye yarışmacıları Güzide Mertcan ve Suna Aydın Midyeci Ahmet için ne dedi? İşte, detaylar…

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