Masterchef Güzide Çileden Çıktı! Hedef Aldığı İsim Ağızları Açık Bıraktı; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Zehir Satıyorlar…”
Türkiye’de ilk tanınan midyecilerden biri olan Ahmet Çiçek, kendi adına açtığı Midyeci Ahmet markası ile tüm Türkiye’ye adını duyurması başarmıştı. Eşi Deniz Çelebi ile boşanma süreci içerisinde olan Ahmet Çiçek’in eşi hakkında söyledikleri, sosyal medyayı altüst etti. İşte detaylar...
Türkiye’de ilk tanınan midyecilerden biri olan Ahmet Çiçek, kendi adına açtığı Midyeci Ahmet markası ile tüm Türkiye’ye adını duyurması başarmıştı. Eşi Deniz Çelebi ile boşanma süreci içerisinde olan Ahmet Çiçek’in eşi hakkında söyledikleri, sosyal medyayı altüst etti. O tartışmaya dahil olan MasterChef Türkiye yarışmacıları Güzide Mertcan ve Suna Aydın ise, herkesi şaşırtan ifadeler kullandı! Peki, Midyeci Ahmet markasının sahibi Ahmet Çiçek boşanma sürecinde olduğu Deniz Çelebi için ne dedi? MasterChef Türkiye yarışmacıları Güzide Mertcan ve Suna Aydın Midyeci Ahmet için ne dedi? İşte, detaylar…
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08 Nis 2022 - 16:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.