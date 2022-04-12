- 12 Nis 2022 - 23:54

Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Onun İçin Açtı! Resmen Para Saçtı... Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar?

Youtube kanalında yaptığı Konuşanlar isimli programının tutmasının ardından Exxen dijital yayın platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, burada yaptığı yayınlar ile daha da popüler hale geldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın dijital yayın organı olan Exxen’de yayın yapması nedeniyle Acun Ilıcalı ile de arası çok iyi olan Hasan Can Kaya’ya görülmemiş bir kıyak yapıldı! İşte detaylar...

Youtube kanalında yaptığı Konuşanlar isimli programının tutmasının ardından Exxen dijital yayın platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, burada yaptığı yayınlar ile daha da popüler hale geldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Acun Medya’nın dijital yayın organı olan Exxen’de yayın yapması nedeniyle Acun Ilıcalı ile de arası çok iyi olan Hasan Can Kaya’ya görülmemiş bir kıyak yapıldı! Hasan Can Kaya’ya 40 milyon TL’lik kıyak yapan Acun Ilıcalı ise, herkesin ağzını bir kez daha açık bıraktı. Peki, Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya’ya ne aldı? Acun Ilıcalı Hasan Kaya’ya ne hediye etti? İşte, detaylar…

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12 Nis 2022 - 23:54 - Magazin

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