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09 Nis 2022 - 05:28

Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Konseyde Kıyamet Var, İlk Eleme Adayı Belli Oldu! Barış Mı, Gizem Mi?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım yine ve yeniden ifşa edildi! Konseyde kıyametin olduğu gündeme bomba gibi düşerken ilk eleme adayı da ortaya çıktı! Akıllarda ise iki soru işareti oluştu; Nisa mı, Batuhan mı?