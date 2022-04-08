Survivor Yarışmasında Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! Konseyde Kıyamet Var, İlk Eleme Adayı Belli Oldu! Nisa Mı, Batuhan Mı?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım yine ve yeniden ifşa edildi! Konseyde kıyametin olduğu gündeme bomba gibi düşerken ilk eleme adayı da ortaya çıktı! Akıllarda ise iki soru işareti oluştu; Nisa mı, Batuhan mı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor’da kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Karınlarını bir nebze bile olsun doyuran Gönüllüler takımı Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında yüzler gülmüştü. Bu akşam ekranlara gelecek olan Dokunulmazlık oyunun ifşa edilmesiyle birlikte eleme potasına giden isimde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.