- 08 Nis 2022 - 17:23

Survivor Yarışmacıları Dışardan Bilgi Aldı Mı? Hakan Hatipoğlu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Meğer Birleşme Partisinde… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya kopuyor. Birleşme partisinden sonra her şeyin değiştiğini gözlemleyen yarışmacılar ve seyirciler, dışardan bilgi konusunda yorumları arka arkaya belirtmişti. Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak; birleşme partisinin detaylarını ortaya çıkardı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim Keklik’te yarışmacıların hal ve hareketlerinde büyük bir değişimin olduğunu açıklamıştı. Birleşme partisinden sonra değişim yaşayan yarışmacıların dışardan bilgi aldığı gündeme gelince Hakan Hatipoğlu olaya el attı! Peki, neler oluyor?

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08 Nis 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

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