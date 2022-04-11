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11 Nis 2022 - 05:08

Survivor Yarışmacıları Dışardan Bilgi Mi Alıyor! Şok İddia Gündemi Sarstı! Hakan Hatipoğlu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Meğer Birleşme Partisinde… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya kopuyor. Birleşme partisinden sonra her şeyin değiştiğini gözlemleyen yarışmacılar ve seyirciler, dışardan bilgi konusunda yorumları arka arkaya belirtmişti. Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak; birleşme partisinin detaylarını ortaya çıkardı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay!