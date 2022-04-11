Survivor Yarışmacıları Dışardan Bilgi Mi Alıyor! Şok İddia Gündemi Sarstı! Hakan Hatipoğlu Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Meğer Birleşme Partisinde… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya kopuyor. Birleşme partisinden sonra her şeyin değiştiğini gözlemleyen yarışmacılar ve seyirciler, dışardan bilgi konusunda yorumları arka arkaya belirtmişti. Hakan Hatipoğlu ise konu hakkında bir açıklama yaparak; birleşme partisinin detaylarını ortaya çıkardı! İşte milyonlara “yok artık” dedirten o olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim Keklik’te yarışmacıların hal ve hareketlerinde büyük bir değişimin olduğunu açıklamıştı. Birleşme partisinden sonra değişim yaşayan yarışmacıların dışardan bilgi aldığı gündeme gelince Hakan Hatipoğlu olaya el attı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.