- 08 Nis 2022 - 17:43 G: 08 Nis 2022 - 17:44

Masterchef All Star Yarışmasının İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Survivor’dan Ayağının Tozuyla Çıkıp Gümbür Gümbür Geliyor! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının All Star olmasına resmen karar verildi. Acun Ilıcalı 2022 yılını All Star olarak görmeye başladığını bir kez daha kanıtladı! Masterchef All Star yarışmasının ilk yarışmacısı resmen belli oldu! Survivor All Star yarışmasından ayağının tozuyla çıkıp gelecek olan yarışmacı, ortalığı inletecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının heyecanı giderek artıyor. Yavaş yavaş kemik isimlerinde belli olmasıyla birlikte finale de aylar kaldı. Survivor All Star heyecanın bitmesiyle birlikte ekranlara Masterchef yarışmasının geleceği biliniyordu. Kısa bir süre önce başvuruları durdurulduğu iddia edilen Masterchef yarışmasının All Star olmasına karar verildi! Peki, Masterchef All Star yarışmasının ilk yarışmacısı kim oldu?

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08 Nis 2022 - 17:43 Ankara- Yaşam

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