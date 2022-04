Anasayfa/

08 Nis 2022 - 17:43

Masterchef All Star Yarışmasının İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Survivor’dan Ayağının Tozuyla Çıkıp Gümbür Gümbür Geliyor! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının All Star olmasına resmen karar verildi. Acun Ilıcalı 2022 yılını All Star olarak görmeye başladığını bir kez daha kanıtladı! Masterchef All Star yarışmasının ilk yarışmacısı resmen belli oldu! Survivor All Star yarışmasından ayağının tozuyla çıkıp gelecek olan yarışmacı, ortalığı inletecek! İşte merak edilen tüm detaylar…