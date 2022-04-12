Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş’ün Hastalığı Seyirciye Acı Verdi! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Gencecik Yaşında… Türkan’ın Bile Elinden Bir Şey Gelmiyor!

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Üç Kız Kardeş dizisinin öyle bir ifşası yayınlandı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin hastalığı yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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