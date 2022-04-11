- 11 Nis 2022 - 05:07

Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş’ün Hastalığı Seyirciyi Yıktı! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Gencecik Yaşında… Türkan Bile Engel Olamayacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te izleyenleri yıkan bir ölüm ortaya çıktı! Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin yürek sızlatacak hastalığı gün yüzüne çıktı. Gözyaşlarının sel olup aktığı bu hastalıkla birlikte Dönüş karakterinin gencecik yaşta ölüm döşeklerine yatacağı görüldü! İşte ablası Türkan’ın bile engel olamayacağı o hastalık…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Üç Kız Kardeş dizisinin öyle bir ifşası yayınlandı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin hastalığı yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Nis 2022 - 05:07 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti?
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılık Kararı Aldı! Ender Karakteri Senaryodan Siliniyor! Resti Çekti, Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!” mask
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılık Kararı Aldı! Ender Karakteri Senaryodan Siliniyor! Resti Çekti, Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!”
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Gönül Dağı Dizisinin Kahreden Acı Haber! Doğacak Bebeklerinin Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Kahreden Acı Haber! Doğacak Bebeklerinin Mutlulukları Kursakta Kaldı; Yönetmen Kalemini Kırdı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Yaşanıyor Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu... mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Yaşanıyor Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır... mask
Yalnız Kurt Dizisi Final Mi Yapıyor? Dizinin Yapımcısı Osman Sınav Final Eleştirilerine Cevap Verdi! Biraz Sabır...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şaşırtan Haber Geldi! Demir'in Dönüşü “Hayatta Olmaz” Deniyordu Ama Resmen Yaşandı! Final Öncesi Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Mutluluğa Ramak Kaldı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Mutluluğa Ramak Kaldı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları… mask
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılık Kararı Aldı! Ender Karakteri Senaryodan Siliniyor! Resti Çekti, Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!” mask
Yasak Elma Dizisinden Şevval Sam Ayrılık Kararı Aldı! Ender Karakteri Senaryodan Siliniyor! Resti Çekti, Arkasına Bile Bakmadan Çıktı! “Yazık Ettiniz!”
Survivor Batuhan’ın Biricik Aşkı Aleyna Çalışkan’dan Fizik Şov! Göbeği Açık Minicik Kıyafetiyle İncecik Belini, … “Hiç Giyinmeseydin!” Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Batuhan’ın Biricik Aşkı Aleyna Çalışkan’dan Fizik Şov! Göbeği Açık Minicik Kıyafetiyle İncecik Belini, … “Hiç Giyinmeseydin!” Alev Alev Yaktı…
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Tekrar Kadroya Geri Dönüyor! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Kanalla Anlaşmalar İmzalandı; Senaryosu Yazıldı! “Sonunda!”
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Yaşanıyor Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu... mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Yaşanıyor Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem’i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Engin Öztürk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar? mask
Begüm Özkan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Adı Galatasaray Başkan Adaylığı İçin Geçen Begüm Özkan Ne İş Yapıyor, Serveti Ne Kadar?
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Onun İçin Açtı! Milyon Liralar Kazanınca Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar? mask
Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Onun İçin Açtı! Milyon Liralar Kazanınca Hasan Can Kaya’ya Öyle Bir Hediye Aldı Ki! Hasan Can Kaya Kazancı Ne Kadar?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları… mask
Sadettin Saran'ın Oyuncu Sevgilisi Birce Akalay Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer Kaz Dağları…
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor! mask
Oğlum Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Oğlum İstanbul’da Hangi İlçede Nerede Çekiliyor? Oğlum Hikayesi Hangi Şehirde Geçiyor!
Sevgisi Hemen Tükenen Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar mask
Sevgisi Hemen Tükenen Burçlar Hangisidir? İşte Yeminlerinde Rakam Veren O Burçlar
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Galatasaray Başkan Adayı Ali Sabancı Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Vuslat Doğan Sabancı İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık” mask
Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç Aşklarını İtiraf Ettiler! Sevgilerini Yatak Odasından Paylaştılar! Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Oyuncuları Sarmaş Dolaş… “Yok Artık”
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Kalplere Acıtan Haber Geldi! Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Diziye Veda Mı Etti?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status