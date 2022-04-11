Üç Kız Kardeş Dizisinde Dönüş’ün Hastalığı Seyirciyi Yıktı! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Gencecik Yaşında… Türkan Bile Engel Olamayacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te izleyenleri yıkan bir ölüm ortaya çıktı! Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin yürek sızlatacak hastalığı gün yüzüne çıktı. Gözyaşlarının sel olup aktığı bu hastalıkla birlikte Dönüş karakterinin gencecik yaşta ölüm döşeklerine yatacağı görüldü! İşte ablası Türkan’ın bile engel olamayacağı o hastalık…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Üç Kız Kardeş dizisinin öyle bir ifşası yayınlandı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Almila Ada Bayazıtoğlu’nun hayat verdiği Dönüş karakterinin hastalığı yürekleri yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.