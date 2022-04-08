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08 Nis 2022 - 19:06

Arka Sokaklar Dizisinde Mesut’un Sonu Geldi! Sosyal Medya İsyan Başlattı Ama Ne Fayda! Senarist Kalemini Kırdı, 16 Yıl Sonra Gidiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut sevenlerine yıkıcı haber geldi! Mesut karakterinin sonu geldiği gündemi sallarken; sosyal medyada ise büyük bir isyan başladı! Senaristin kalemini kırdığı gündeme bomba gibi düşerken diziden tam 16 yıl sonra ayrılacağı da görülmüş oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh neden ayrılıyor?