Arka Sokaklar Dizisinde Mesut’un Sonu Geldi! Sosyal Medya İsyan Başlattı Ama Ne Fayda! Senarist Kalemini Kırdı, 16 Yıl Sonra Gidiyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Mesut sevenlerine yıkıcı haber geldi! Mesut karakterinin sonu geldiği gündemi sallarken; sosyal medyada ise büyük bir isyan başladı! Senaristin kalemini kırdığı gündeme bomba gibi düşerken diziden tam 16 yıl sonra ayrılacağı da görülmüş oldu! Peki, Arka Sokaklar dizisinden Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh neden ayrılıyor?
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle 600 bölümü aşan bir iş çıkaran Arka Sokaklar dizisi aynı zamanda Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı! Dizinin ilk bölümünden beri kadroda yerin alan Şevket Çoruh’un ise yolun sonuna geldiği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.