- 08 Nis 2022 - 19:25 G: 08 Nis 2022 - 19:40

Yasak Elma Dizisinin Yıldızı’ı Eda Ece’den Kahreden Haber! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Yüreklere İnme İndi! Instagram’da Yorumlar Gırla…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yıllardır Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hayranlarını derinden üzen bir paylaşımda bulundu! Eda Ece’den gelen kahreden haberle birlikte hayranlarının gözyaşları sel olup aktı! Yüreklere inme indiren Eda Ece, Instagram’dan yorumları gırla aldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi tüm heyecanıyla ilerliyor. Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken; dizinin oyuncusu olan Eda Ece’den kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Nis 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

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