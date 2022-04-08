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08 Nis 2022 - 19:25

Yasak Elma Dizisinin Yıldızı’ı Eda Ece’den Kahreden Haber! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Yüreklere İnme İndi! Instagram’da Yorumlar Gırla…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yıllardır Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hayranlarını derinden üzen bir paylaşımda bulundu! Eda Ece’den gelen kahreden haberle birlikte hayranlarının gözyaşları sel olup aktı! Yüreklere inme indiren Eda Ece, Instagram’dan yorumları gırla aldı! Peki, neler oluyor?