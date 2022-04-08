Yasak Elma Dizisinin Yıldızı’ı Eda Ece’den Kahreden Haber! Gözyaşları Sel Oldu Aktı; Yüreklere İnme İndi! Instagram’da Yorumlar Gırla…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da yıllardır Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, hayranlarını derinden üzen bir paylaşımda bulundu! Eda Ece’den gelen kahreden haberle birlikte hayranlarının gözyaşları sel olup aktı! Yüreklere inme indiren Eda Ece, Instagram’dan yorumları gırla aldı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi tüm heyecanıyla ilerliyor. Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken; dizinin oyuncusu olan Eda Ece’den kahreden acı haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.