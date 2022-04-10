ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara10 Nisan 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir hafta sonuna daha gelmiş olan Ankaralılar, güne su kesintileri ile uyanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yayınlamış olan ASKİ ise, özellikle o ilçede yaşayan insanları uyarıyor. Peki, ASKİ 9 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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