ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Nisan 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 9 Nisan 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir hafta sonuna daha gelmiş olan Ankaralılar, güne su kesintileri ile uyanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yayınlamış olan ASKİ ise, özellikle o ilçede yaşayan insanları uyarıyor. Peki, ASKİ 9 Nisan Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 9 Nisan Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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