9 Nisan 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 9 Nisan 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Devam eden elektrik çalışmaları, hafta sonu da Ankaralıları karanlığa boğuyor. Bugün 5 ilçede yaşanacak olan elektrik kesintileri ise, Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılara bildirilmiş bulunuyor. Peki, 9 Nisan Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Nisan Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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